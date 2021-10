Rosalinda Cannavò, insultata nei commenti di un post del GF. Ecco l’accaduto (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Rosalinda Cannavò, rilascia un commento nel profilo ufficiale del Grande Fratello Vip. L’attrice viene insultata pesantemente. Ecco cos’è accaduto Rosalinda Cannavò insultata tra i commenti di un post del GF. L’attrice Rosalinda Cannavò oltre agli innumerevoli impegni lavorativi, ogni martedì commenta la nuova edizione del Grande Fratello Vip nel format “Casa Chi”. La brillante Rosalinda, solo lo scorso anno era una delle concorrenti del reality show e oggi invece si ritrova a seguire il reality e ad intervistare man mano i gieffini che vengono eliminati. Rosalinda ha debuttato da poco come conduttrice e sta regalando ai fan davvero tantissime soddisfazioni. In ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021), rilascia un commento nel profilo ufficiale del Grande Fratello Vip. L’attrice vienepesantemente.cos’è accadutotra idi undel GF. L’attriceoltre agli innumerevoli impegni lavorativi, ogni martedì commenta la nuova edizione del Grande Fratello Vip nel format “Casa Chi”. La brillante, solo lo scorso anno era una delle concorrenti del reality show e oggi invece si ritrova a seguire il reality e ad intervistare man mano i gieffini che vengono eliminati.ha debuttato da poco come conduttrice e sta regalando ai fan davvero tantissime soddisfazioni. In ...

Antonia86307971 : Vi presento Rosalinda sono bona alla faccia vostra Cannavò ?????? #rosalinda #zengavo - tachiflueoki : Rosalinda Cannavò io veramente non ho parole per descrivere la tua bellezza. Anzi, non bastano le parole ??????… - gurmesa_mery : RT @Alice1239874: Jessica ma come osi parlare male di Rosalinda Cannavò? Cioè ma non ti permettere proprio. La Queen non si tocca #gfvip… - 13Rosylu : RT @voltoincognito: ROSALINDA CANNAVÒ CONTRO JESSICA, ORA ALFONSO, IO NE HO BISOGNO #gfvip - matteoduranti10 : RT @voltoincognito: ROSALINDA CANNAVÒ CONTRO JESSICA, ORA ALFONSO, IO NE HO BISOGNO #gfvip -