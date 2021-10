Roma, turista mangia un gelato e rischia di morire per shock anafilattico: “In ospedale in codice rosso, mi avevano detto che non c’erano le noci” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Per poco muore mentre mangia un gelato a Roma. È accaduto alla turista Annika Larson che nel pomeriggio del 28 settembre mentre passeggiava nel quartiere Monti ha deciso di comprarsi un bel gelato in un bar. La 22enne texana ha comprato un cono con cioccolato e limone alla curcuma, e visto che sapeva di essere allergica alle noci, ha chiesto se ci fosse frutta in guscio nell’impasto del gelato. Il barista le ha risposto di no, ma alla ragazza si è subito gonfiata la bocca e il viso. A quel punto Annika ha usato la sua EpiPen (l’autoiniettore di adrenalina ndr), ma è dovuta ovviamente ricorrere al ricovero avvenuto con urgenza su un’ambulanza del 118. Successivamente, secondo il Mirror che ha riportato la notizia, la ragazza sarebbe in qualche modo risalita agli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Per poco muore mentreun. È accaduto allaAnnika Larson che nel pomeriggio del 28 settembre mentre passeggiava nel quartiere Monti ha deciso di comprarsi un belin un bar. La 22enne texana ha comprato un cono con cioccolato e limone alla curcuma, e visto che sapeva di essere allergica alle, ha chiesto se ci fosse frutta in guscio nell’impasto del. Il barista le ha risposto di no, ma alla ragazza si è subito gonfiata la bocca e il viso. A quel punto Annika ha usato la sua EpiPen (l’autoiniettore di adrenalina ndr), ma è dovuta ovviamente ricorrere al ricovero avvenuto con urgenza su un’ambulanza del 118. Successivamente, secondo il Mirror che ha riportato la notizia, la ragazza sarebbe in qualche modo risalita agli ...

Advertising

91LongLouis : giuro che ci vivo a roma, non sono un turista ah devo aggiungere le altre foto che ho fatto al colosseo - PatriziaCirc : RT @Simo_Cardellini: Questa gente nelle istituzioni non dovrebbe entrarci manco come turista. #Elezionicomunali2021 #6ottobre #Meloni #Mic… - Giulicat1512 : RT @Simo_Cardellini: Questa gente nelle istituzioni non dovrebbe entrarci manco come turista. #Elezionicomunali2021 #6ottobre #Meloni #Mic… - DoctorDeathStar : RT @ultimenotizie: Una turista americana di 22 anni è quasi morta a causa di uno shock anafilattico a #Roma. La giovane ha preso un gelato… - ultimenotizie : Una turista americana di 22 anni è quasi morta a causa di uno shock anafilattico a #Roma. La giovane ha preso un ge… -