Raul De Tomas e quel conto presentato al Real Madrid (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La sincerità di Ancelotti ha tolto ogni scusa al Real : "E' stata la nostra peggiore partita". Ma Don Carlos , come lo chiamano in Spagna , ha fatto i complimenti anche all' Espanyol , che non batteva ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La sincerità di Ancelotti ha tolto ogni scusa al: "E' stata la nostra peggiore partita". Ma Don Carlos , come lo chiamano in Spagna , ha fatto i complimenti anche all' Espanyol , che non batteva ...

Advertising

sportli26181512 : Raul De Tomas e quel conto presentato al Real Madrid: Il centravanti, 26 anni, ha regalato all’Espanyol la vittoria… - SimoneCanzanel1 : @Torrenapoli1 Ma Carlo come Mourinho e altri ormai deve andare in pensione Poi ti dico se a gennaio va mbappe è ca… - Giustiziere1926 : @gloriapoch72 Quindi concordiamo sul fatto che Raul de Tomas sia un ottimo giocatore? - haelyn78 : RT @ricardorubio44: Che Raúl de Tomás sia uno dei migliori attaccanti del campionato spagnolo ormai nessuno lo mette in dubbio. - _myhipsdontlie : Perdiendo contra el Espanyol con gol de Raúl de Tomás ajsjsjsjsjjssjjsjsjs -

Ultime Notizie dalla rete : Raul Tomas Raul De Tomas e quel conto presentato al Real Madrid La sincerità di Ancelotti ha tolto ogni scusa al Real : "E' stata la nostra peggiore partita". Ma Don Carlos , come lo chiamano in Spagna , ha fatto i complimenti anche all' Espanyol , che non batteva ...

Manca il centravanti? La Roja punta su Ferran Torres ... Dani Olmo che tanti dolori di testa ci provocò nella semifinale dell'Europeo, Luis Enrique non ha ritenuto necessario chiamare centravanti puri come Rafa Mir del Siviglia o Raul de Tomas dell'...

Raul De Tomas e quel conto presentato al Real Madrid Corriere dello Sport Raul De Tomas e quel conto presentato al Real Madrid Il centravanti, 26 anni, ha regalato all’Espanyol la vittoria per 2-1 contro la squadra di Ancelotti: era cresciuto nella “cantera” dei blancos, prima di essere bocciato ...

Manca il centravanti? La Roja punta su Ferran Torres Senza Morata e Moreno, il c.t. Luis Enrique si affida all’attaccante del City, nel tridente con Oyarzabal e Sarabia ...

La sincerità di Ancelotti ha tolto ogni scusa al Real : "E' stata la nostra peggiore partita". Ma Don Carlos , come lo chiamano in Spagna , ha fatto i complimenti anche all' Espanyol , che non batteva ...... Dani Olmo che tanti dolori di testa ci provocò nella semifinale dell'Europeo, Luis Enrique non ha ritenuto necessario chiamare centravanti puri come Rafa Mir del Siviglia odedell'...Il centravanti, 26 anni, ha regalato all’Espanyol la vittoria per 2-1 contro la squadra di Ancelotti: era cresciuto nella “cantera” dei blancos, prima di essere bocciato ...Senza Morata e Moreno, il c.t. Luis Enrique si affida all’attaccante del City, nel tridente con Oyarzabal e Sarabia ...