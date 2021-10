Pietro Valsecchi si racconta a FQMagazine | “Checco Zalone? Un ‘cacadubbi’ straordinario Nella mia accademia del cinema on line ci sarà lui ma non solo Il potere? Non mi affascina”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 ottobre 2021), lei fa il produttore da trent’anni e ora si è inventato i-Talent Factory, la primatografica onper studiare con i grandi del. Talento è la parola chiave: come si riconosce?Da quello che una persona dice e da come lo fa. Dalla passione, la forza, la tenacia, la contemporaneità e soprattutto dall’emozione che trasmette. Ma non è così facile riconoscerlo: è un grande allenamento mentale, bisogna stare sempre sul pezzo, essere degli abili scalatori. È più importante la passione o la fortuna nel suo lavoro?Entrambe. Senza fortuna, ti manca un pezzo. Senza passione non vai da nessuna parte. Senza tenacia e resistenza, sei fottuto. Cos’è la passione per lei?Riuscire a realizzare ciò che al primo sguardo appare impossibile. È una sfida continua e io ho sempre amato le ...