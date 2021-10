Perché i Måneskin hanno posato completamente nudi sui social (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’anno d’oro dei Måneskin prosegue, con la presentazione, giovedì 7 ottobre, a Berlino dell’ultimo singolo, Mammamia, suonato dal vivo in un pre-listening party. E anche stavolta Damiano & co. hanno trovato un ottimo modo per suscitare interesse, con un post Instagram per lanciare il singolo in cui compaiono tutti e quattro completamente nudi. Why so hot? è la caption che accompagna le due foto, dove a coprire le parti intime della band, per evitare la scure censoria di Instagram, sono solo delle stelline nere. L’ennesima provocazione, dopo il video di I wanna be your slave, che di certo avrà fatto storcere il naso a più d’uno. Anche in questo caso, fra i tanti commenti di apprezzamento, non sono mancate alcune critiche, soprattutto da parte di chi ritiene che queste immagini siano state fatte a solo scopo ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’anno d’oro deiprosegue, con la presentazione, giovedì 7 ottobre, a Berlino dell’ultimo singolo, Mammamia, suonato dal vivo in un pre-listening party. E anche stavolta Damiano & co.trovato un ottimo modo per suscitare interesse, con un post Instagram per lanciare il singolo in cui compaiono tutti e quattro. Why so hot? è la caption che accompagna le due foto, dove a coprire le parti intime della band, per evitare la scure censoria di Instagram, sono solo delle stelline nere. L’ennesima provocazione, dopo il video di I wanna be your slave, che di certo avrà fatto storcere il naso a più d’uno. Anche in questo caso, fra i tanti commenti di apprezzamento, non sono mancate alcune critiche, soprattutto da parte di chi ritiene che queste immagini siano state fatte a solo scopo ...

