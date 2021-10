LND, Sibilia: “Portare il calcio femminile in tutto il Paese” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Stiamo conseguendo importanti risultati” ha detto il numero uno della Lega Nazionale Dilettanti, a margine della presentazione del pallone ufficiale della Serie C femminile. spf/gm/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Stiamo conseguendo importanti risultati” ha detto il numero uno della Lega Nazionale Dilettanti, a margine della presentazione del pallone ufficiale della Serie C. spf/gm/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

Italpress : LND, Sibilia: “Portare il calcio femminile in tutto il Paese” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro LND, Sibilia: 'Portare il calcio femminile in tutto il Paese' - - CorriereCitta : LND, Sibilia: “Portare il calcio femminile in tutto il Paese” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash LND, Sibilia: 'Portare il calcio femminile in tutto il Paese' - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash LND, Sibilia: 'Portare il calcio femminile in tutto il Paese' - -