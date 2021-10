Lahm: “Non è giusto un Mondiale ogni due anni. Le cose devono restare come sono ora” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’ex capitano della Germania e del Bayern Monaco, Philipp Lahm, ha parlato in merito alla FIFA che starebbe spingendo per i Mondiali ogni due anni, sottolineando la sua contrarietà. Queste le sue parole: “come giocatore mi sono sempre sentito felice e come tifoso trovo positivo che ci sia un torneo importante, Europei o Mondiali, ogni due anni. sono assolutamente convinto che le cose debbano rimanere come sono. Un Mondiale ogni due anni sarebbe una scelta troppo politica, il bello dei Mondiai è proprio quello, l’attesa quadriennale, il desiderio di esserci a tutti i costi”. Lahm, campione del mondo nel 2014 in Brasile, ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’ex capitano della Germania e del Bayern Monaco, Philipp, ha parlato in merito alla FIFA che starebbe spingendo per i Mondialidue, sottolineando la sua contrarietà. Queste le sue parole: “giocatore misempre sentito felice etifoso trovo positivo che ci sia un torneo importante, Europei o Mondiali,dueassolutamente convinto che ledebbano rimanere. Unduesarebbe una scelta troppo politica, il bello dei Mondiai è proprio quello, l’attesa quadriennale, il desiderio di esserci a tutti i costi”., campione del mondo nel 2014 in Brasile, ...

