La festa (in ritardo) per i settant'anni di Bersani (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La sinistra gli ha fatto la festa, ma per una volta è finita con il brindisi. Pierluigi Bersani passeggia a Montecitorio reduce da una bella sorpresa: "Mi avevano detto che facevano una sbicchierata con sette, otto persone. Invece Stumpo e gli altri mi hanno organizzato questa roba qui". Un evento – tutti con green pass – all'ultimo piano del palazzo delle Esposizioni, all'ora di pranzo – si mangia in piedi con le prelibatezze dello chef Alessandro Circiello, tra auguri e regali. Anche se dalla data esatta del suo compleanno è passato già qualche giorno (era il 29 settembre), a festeggiare i 70 anni di Bersani oggi c'era mezzo governo: la delegazione Pd al completo con Andrea Orlando, Dario Franceschini e Lorenzo Guerini, dal M5s i ministri Luigi Di Maio, Stefano Patuanelli, Federico D'Incà e il presidente della ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La sinistra gli ha fatto la, ma per una volta è finita con il brindisi. Pierluigipasseggia a Montecitorio reduce da una bella sorpresa: "Mi avevano detto che facevano una sbicchierata con sette, otto persone. Invece Stumpo e gli altri mi hanno organizzato questa roba qui". Un evento – tutti con green pass – all'ultimo piano del palazzo delle Esposizioni, all'ora di pranzo – si mangia in piedi con le prelibatezze dello chef Alessandro Circiello, tra auguri e regali. Anche se dalla data esatta del suo compleanno è passato già qualche giorno (era il 29 settembre), a festeggiare i 70dioggi c'era mezzo governo: la delegazione Pd al completo con Andrea Orlando, Dario Franceschini e Lorenzo Guerini, dal M5s i ministri Luigi Di Maio, Stefano Patuanelli, Federico D'Incà e il presidente della ...

