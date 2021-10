Italia-Spagna, fischi per Donnarumma a San Siro (Di mercoledì 6 ottobre 2021) fischi per Gigio Donnarumma a San Siro in occasione di Italia-Spagna. Il pubblico ha accolto con applausi ma anche fischi e qualche ‘buu’ la lettura delle formazioni quando è stato pronunciato il nome del portiere ex Milan prima del fischio di inizio della sfida valida per le semifinali di Nations League. Donnarumma è tornato a San Siro dopo l’addio ai rossoneri in estate per approdare al Paris Saint-Germain. Dagli spalti si sono alzati fischi all’indirizzo del portiere azzurro tutte le volte che è entrato in gioco toccando palla.? Funweek. Leggi su funweek (Di mercoledì 6 ottobre 2021)per Gigioa Sanin occasione di. Il pubblico ha accolto con applausi ma anchee qualche ‘buu’ la lettura delle formazioni quando è stato pronunciato il nome del portiere ex Milan prima delo di inizio della sfida valida per le semifinali di Nations League.è tornato a Sandopo l’addio ai rossoneri in estate per approdare al Paris Saint-Germain. Dagli spalti si sono alzatiall’indirizzo del portiere azzurro tutte le volte che è entrato in gioco toccando palla.? Funweek.

