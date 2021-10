In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Ottobre: Giallo rotti. Letta imbarca Calenda e Renzi, Conte dice no (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il nuovo Ulivo Conte: no a Calenda e Renzi. E nel M5S sale l’onda anti-Pd L’avvocato: “Il progetto di Azione è autorefeRenziale, da lui atti arroganti”. Patuanelli e Todde pro Gualtieri. Ma nei 5S in 20 sono pronti all’addio di Luca De Carolis Astensione programmata di Marco Travaglio Anch’io, come Padellaro, ho visto i colleghi del Giornale Unico esultanti per la morte del populismo (notizia, fra l’altro, fortemente esagerata). E mi sono domandato: ma che avranno da gioire, con Salvini e Meloni insieme al 40% e un elettore su due astenuto? Certo, la gioia inContenibile è per la sconfitta degli odiati 5Stelle di Faccia a faccia Draghi non vuole rinunciare alla Lega e apre alla trattativa Oggi il chiarimento tra il premier e Salvini Ma già si profila lo scontro sulla riapertura delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il nuovo Ulivo: no a. E nel M5S sale l’onda anti-Pd L’avvocato: “Il progetto di Azione è autorefeale, da lui atti arroganti”. Patuanelli e Todde pro Gualtieri. Ma nei 5S in 20 sono pronti all’addio di Luca De Carolis Astensione programmata di Marco Travaglio Anch’io, come Padellaro, ho visto i colleghi del Giornale Unico esultanti per la morte del populismo (notizia, fra l’altro, fortemente esagerata). E mi sono domandato: ma che avranno da gioire, con Salvini e Meloni insieme al 40% e un elettore su due astenuto? Certo, la gioia innibile è per la sconfitta degli odiati 5Stelle di Faccia a faccia Draghi non vuole rinunciare alla Lega e apre alla trattativa Oggi il chiarimento tra il premier e Salvini Ma già si profila lo scontro sulla riapertura delle ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Ottobre: Pd e 5Stelle uniti vincono, le destre unite perdono - fattoquotidiano : Resta solo da comprendere come mai il conduttore sempre così immerso nell’attualità, affamato di verità, ha la fort… - marcotravaglio : ABRACARTABIA In attesa del prossimo film di Woody Allen, chi vuol farsi qualche sana risata può vedersi le audizion… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Ottobre: Giallo rotti. Letta imbarca Calenda e Renzi, Conte dice no - shiwasekitai : RT @buonweekend: Non solo Fak: il paese della #disinformazia mediatica dove in assenza di una legge sul conflitto d'interessi i maggiori m… -