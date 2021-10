Grande Fratello Vip, saltata una sorpresa | Reazione furiosa del compagno della gieffina (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata piena di sorprese per i concorrenti ma una di queste è saltata. Si tratta della visita speciale che avrebbe dovuto ricevere una concorrente alla quale manca molto il suo compagno. Ecco cosa è successo al reality più seguito dei Vip. GFVip-AltranotiziaNella puntata del 4 ottobre del Grande Fratello Vip era prevista una sorpresa molto speciale per la gieffina Manila Nazzaro ma a quanto pare qualcosa non è andato per il verso giusto, ma vediamo perché. Nessuna sorpresa per una concorrente del Grande Fratello Vip Stando alle anticipazioni diffuse prima della puntata del 4 ottobre, Lorenzo Amoruso avrebbe ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’ultima puntata delVip è stata piena di sorprese per i concorrenti ma una di queste è. Si trattavisita speciale che avrebbe dovuto ricevere una concorrente alla quale manca molto il suo. Ecco cosa è successo al reality più seguito dei Vip. GFVip-AltranotiziaNella puntata del 4 ottobre delVip era prevista unamolto speciale per laManila Nazzaro ma a quanto pare qualcosa non è andato per il verso giusto, ma vediamo perché. Nessunaper una concorrente delVip Stando alle anticipazioni diffuse primapuntata del 4 ottobre, Lorenzo Amoruso avrebbe ...

Advertising

GrandeFratello : Giulia e Tommaso sognavano il Grande Fratello da un bel po'... ed abbiamo un delizioso scoop per voi! Twittate co… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e in casa sentono tutto: 'massa di imbecilli cerebrolesi' - MediasetPlay : Isa e Chia, blogger, influencer, super esperte di Grande Fratello... sono con noi! Twittate con #GFVIPPARTY per in… - Monipotterhead : @matteoswift13 Ho fatto l'audizione per il collegio perchè volevo diventare famoso voglio entrare al grande fratello per lo stesso motivo - ptn_my_life : Manuel sei tutti noi.?????????? #gfvip sei tu il Grande Fratello Vip???????? -