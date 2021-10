Grande Fratello Vip, la scoperta choc nel bagno: “Si è visto tutto e tutti sanno” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Grande Fratello Vip è iniziato da qualche settimana e nella casa più spiata d'Italia sono già accaduti episodi finiti nel mirino dei social. Nella serata di martedì 5 ottobre, in base a quanto trapelato sul web, i telespettatori che seguono la diretta del GF Vip si sarebbero accorti di un episodio accaduto a due concorrenti del reality di Canale 5. Sembrerebbe che Raffaella Fico abbia visto Nicola Pisu mentre si stava concedendo dei momenti d'intimità nel bagno della casa di Cinecittà. I giorni di permanenza nella casa di Cinecittà aumentano sempre di più e per i concorrenti diventa difficile rinunciare alla propria intimità, visto che sono monitorati ventiquattro ore su ventiquattro dalle telecamere. Per tale motivo, nella serata di martedì 5 ottobre sembrerebbe essersi verificato un ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 7 ottobre 2021) IlVip è iniziato da qualche settimana e nella casa più spiata d'Italia sono già accaduti episodi finiti nel mirino dei social. Nella serata di martedì 5 ottobre, in base a quanto trapelato sul web, i telespettatori che seguono la diretta del GF Vip si sarebbero accorti di un episodio accaduto a due concorrenti del reality di Canale 5. Sembrerebbe che Raffaella Fico abbiaNicola Pisu mentre si stava concedendo dei momenti d'intimità neldella casa di Cinecittà. I giorni di permanenza nella casa di Cinecittà aumentano sempre di più e per i concorrenti diventa difficile rinunciare alla propria intimità,che sono monitorati ventiquattro ore su ventiquattro dalle telecamere. Per tale motivo, nella serata di martedì 5 ottobre sembrerebbe essersi verificato un ...

