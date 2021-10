Francia | le spine elettorali di Macron

Leggi su panorama

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le prossime elezioni per l'Eliseo saranno un affare tra i candidati del centrodestra. Il presidente, il cui gradimento è salito per la gestione della pandemia - e perché non ha per ora avversari competitivi - cerca di convincere gli elettori su sicurezza, economia e politiche sociali. E sul ruolo decisivo dell'Europa contro lo strapotere Usa. Rayanne aveva solo 14 anni quando è stato falciato da una raffica di kalashnikov lo scorso agosto. Non in Afghanistan né in Siria, ma a Marsiglia. Nei quartieri settentrionali del capoluogo provenzale, tra le zone più povere di, infuria la guerra tra spacciatori. Narcotraffico e violenza non sono problemi nuovi nella città, la seconda più popolosa del Paese dopo Parigi, ma la crescente brutalità e l'età sempre più bassa delle vittime allarmano l'opinione pubblica. Pochi giorni dopo l'omicidio dell'adolescente, Emmanuel ...