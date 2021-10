Donna uccisa a Luserna San Giovanni, il racconto di chi era con lei e ha visto tutto: “Sembrava un horror” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Emergono nuove testimonianze sul drammatico femminicidio di Luserna San Giovanni, le amiche che si trovavano nel bar insieme alla vittima e la barista hanno descritto l’accaduto come un film horror. Il dramma risale alla serata di lunedì, quando la vittima si trovava insieme alle amiche in un bar; all’improvviso un uomo di nazionalità marocchina è entrato nel locale e l’ha aggredita accoltellandola a morte. Le due donne che erano con lei sono rimaste ferite, al momento le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti ma pare che dietro il gesto ci fossero le avances respinte dalla vittima. Secondo il racconto delle testimoni, nessuna di loro conosceva l’uomo che ha aggredito Carmen De Giorgi. Femminicidio Luserna San Giovanni: il racconto dell’aggressione Come si ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Emergono nuove testimonianze sul drammatico femminicidio diSan, le amiche che si trovavano nel bar insieme alla vittima e la barista hanno descritto l’accaduto come un film. Il dramma risale alla serata di lunedì, quando la vittima si trovava insieme alle amiche in un bar; all’improvviso un uomo di nazionalità marocchina è entrato nel locale e l’ha aggredita accoltellandola a morte. Le due donne che erano con lei sono rimaste ferite, al momento le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti ma pare che dietro il gesto ci fossero le avances respinte dalla vittima. Secondo ildelle testimoni, nessuna di loro conosceva l’uomo che ha aggredito Carmen De Giorgi. FemminicidioSan: ildell’aggressione Come si ...

Advertising

Lirriverente4 : @matteosalvinimi Cronaca da brivido.Orrore. Ciò che non comprendo è la causa per cui ci sia sdegno solo quando il r… - MonEleonora : #CarmenDeGiorgi è stata uccisa per aver rifiutato le attenzioni di uomo. È sconfortante notare quante donne siano d… - degonornella : RT @catlatorre: A Pinerolo l'ennesima donna ammazzata da un uomo, stavolta per aver rifiutato delle avances. Uccisa a 44 anni per aver det… - HEELARIA : Rimangio tutto quello che ho detto in difesa di questa merda #chilhavisto - FbnIrene : @matteosalvinimi Quando circa un mese fa fu uccisa a coltellate una donna nigeriana, Rita Amenze, dall’ex marito it… -