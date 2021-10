Dayane Mello, a Le Iene parla la sua avvocatessa: "Non può ritirarsi da A Fazenda, come in prigione" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le Iene sono andate in Brasile per capire qualcosa in più sul caso Dayane Mello ne reality A Fazenda e la realtà descritta dalla sua avvocatessa apre scenari agghiaccianti. Il caso Dayane Mello ha spinto Le Iene fino in Brasile per il controverso presunto stupro nel reality A Fazenda**. L'inviata Roberta Rei non ha potuto contattare l'ex gieffina ma è riuscita a parlare con il suo avvocato. Il reality A Fazenda, versione brasiliana de La Fattoria, è da qualche settimana al centro di numerose polemiche:uno dei concorrenti, Nego do Borel, per ben due serate ha molestato pesantemente Dayane Mello, la seconda volta, approfittando dello stato alterato della modella, potrebbe ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lesono andate in Brasile per capire qualcosa in più sul casone reality Ae la realtà descritta dalla suaapre scenari agghiaccianti. Il casoha spinto Lefino in Brasile per il controverso presunto stupro nel reality A**. L'inviata Roberta Rei non ha potuto contattare l'ex gieffina ma è riuscita are con il suo avvocato. Il reality A, versione brasiliana de La Fattoria, è da qualche settimana al centro di numerose polemiche:uno dei concorrenti, Nego do Borel, per ben due serate ha molestato pesantemente, la seconda volta, approfittando dello stato alterato della modella, potrebbe ...

