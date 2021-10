Covid oggi, calano contagi nel mondo: -9% in una settimana (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Continua a diminuire, a livello globale, il numero di contagi e morti settimanali per Covid 19, con una tendenza che si osserva da agosto. Nella settimana dal 27 settembre al 3 ottobre 2021 sono stati segnalati oltre 3,1 milioni di nuovi casi e poco più di 54 000 nuovi decessi. I casi questa settimana sono diminuiti del 9% rispetto alla settimana precedente, mentre i decessi sono rimasti simili. Sono i dati del Report settimanale Covid -19 dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Tutte le regioni hanno riportato un calo del numero di nuovi casi questa settimana, tranne la regione europea la cui situazione è rimasta simile alla settimana precedente. La più grande diminuzione dei nuovi casi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Continua a diminuire, a livello globale, il numero die mortili per19, con una tendenza che si osserva da agosto. Nelladal 27 settembre al 3 ottobre 2021 sono stati segnalati oltre 3,1 milioni di nuovi casi e poco più di 54 000 nuovi decessi. I casi questasono diminuiti del 9% rispetto allaprecedente, mentre i decessi sono rimasti simili. Sono i dati del Reportle-19 dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Tutte le regioni hanno riportato un calo del numero di nuovi casi questa, tranne la regione europea la cui situazione è rimasta simile allaprecedente. La più grande diminuzione dei nuovi casi ...

Advertising

Adnkronos : Covid, #Ricciardi: “Muoiono i non vaccinati”. - LelloEsposito5 : RT @AStramezzi: In attesa del link dell’intervista di oggi a RadioRadio, visto che è stato rimosso il video di TeleCountry (che ricarichere… - rikercommander : RT @AStramezzi: In attesa del link dell’intervista di oggi a RadioRadio, visto che è stato rimosso il video di TeleCountry (che ricarichere… - MuredduGiovanni : RT @AStramezzi: In attesa del link dell’intervista di oggi a RadioRadio, visto che è stato rimosso il video di TeleCountry (che ricarichere… - MshAllh_theBook : @MassimoMalvest1 I sindacati nei Paesi dell'est -oggi- non hanno nulla di che spartire con quelli che si muovono ne… -