Confapi Napoli e Consulta delle professioni | Pmi e studi senza personale | colpa dei concorsi pubblici

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) I presidenti die dellaunitarialanciano l’allarme sullo “svuotamento”Pmi e degliprofessionali. “I sempre più numerosiche, giustamente, la classe dirigente ha indetto, in questi anni, per rinforzare la Pubblica amministrazione soprattutto al Sud e in Campania”, commenta il presidente, Raffaele Marrone. “Hanno un rovescio della medaglia di cui nessuno parla: le aziende che perdono donne e uomini che passano al pubblico lasciando falle enormi nelle piante organichepiccole e medie imprese – prosegue Marrone – Si tratta di una migrazione silenziosa ma di enormi dimensioni che impatta ...