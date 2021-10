Carburanti: Qe, prezzi su, benzina self a 1,696 euro (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Prosegue la corsa dei Carburanti: secondo le elaborazioni di Quotidiano Energia il prezzo medio della benzina modalità self sfiora 1,7 euro a 1,696 euro (da 1,691 del dato di ieri) . Il prezzo medio ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Prosegue la corsa dei: secondo le elaborazioni di Quotidiano Energia il prezzo medio dellamodalitàsfiora 1,7a 1,696(da 1,691 del dato di ieri) . Il prezzo medio ...

Advertising

GiaPettinelli : Carburanti: Qe, prezzi su, benzina self a 1,696 euro - viaggiareonthe1 : Carburanti: Qe, prezzi su, benzina self a 1,696 euro - Italia_Notizie : Carburanti: continuano a salire prezzi su scia rialzo quotazioni petrolio - fisco24_info : Carburanti: continuano a salire prezzi su scia rialzo quotazioni petrolio: Secondo le elaborazioni di Quotidiano En… - fisco24_info : Carburanti: Qe, prezzi su, benzina self a 1,696 euro: In salita anche Gpl -