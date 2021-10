Zad | è possibile un mondo con l’ambiente al centro?

Leggi su vanityfair

(Di martedì 5 ottobre 2021) Zad significa Zona da difendere, Zone à défendre, in francese. Questo acronimo dovrebbe servire per la Terra intera, nella settimana che le è dedicata, questa, e in tutte le altre di ogni anno. Tutta la Terra è da difendere. Come farlo è la chiave della salvezza del pianeta. La Zad di cui parla il film L’Etincelle – The Spark lo ha fatto con la lotta per creare un’utopia. Valeria Mazzucchi e Antoine Harari lo presentano al 24esimo Festival CinemAmbiente.