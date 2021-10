Suarez torna sull’addio al Barcellona: “Non meritavo un trattamento del genere” (Di martedì 5 ottobre 2021) L’attaccante dell’Atletico Madrid Luis Suarez ha concesso un’intervista a ESPN, tornando a parlare dell’addio al Barcellona: “Non credo di aver meritato un trattamento simile. Se si ha tutta questa autorità bisogna dirmi le cose in faccia – ha spiegato l’uruguagio, riferendosi a Koeman – Al contrario mi è stato comunicato che avrei fatto parte dei convocati contro il Villarreal qualora non avessero risolto il contratto entro pochi giorni. Mi sono dovuto allenare a parte sul campo 3: è un qualcosa che non si dimentica facilmente. Ma adesso penso solo al presente ed a fare bene ciò che so fare“. Nonostante tutto ciò, Suarez è ancora molto legato ai blaugrana: “Mi fa male vedere ciò che sta accadendo. Il Barcellona si è fidato di me in un momento della mia carriera complicato ed io ho ... Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) L’attaccante dell’Atletico Madrid Luisha concesso un’intervista a ESPN,ndo a parlare dell’addio al: “Non credo di aver meritato unsimile. Se si ha tutta questa autorità bisogna dirmi le cose in faccia – ha spiegato l’uruguagio, riferendosi a Koeman – Al contrario mi è stato comunicato che avrei fatto parte dei convocati contro il Villarreal qualora non avessero risolto il contratto entro pochi giorni. Mi sono dovuto allenare a parte sul campo 3: è un qualcosa che non si dimentica facilmente. Ma adesso penso solo al presente ed a fare bene ciò che so fare“. Nonostante tutto ciò,è ancora molto legato ai blaugrana: “Mi fa male vedere ciò che sta accadendo. Ilsi è fidato di me in un momento della mia carriera complicato ed io ho ...

