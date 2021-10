Si comincia stasera con Elodie. Prossimamente anche Ornella Vanoni (Di martedì 5 ottobre 2021) Magnetiche, impegnate, consapevoli di sé stesse e delle proprie scelte. Sono le 10 donne che quest’anno condurranno Le Iene, al fianco del veterano Nicola Savino e della graffiante Gialappa’s Band. Lo storico show firmato da Davide Parenti, torna infatti da questa sera su Italia1 alle 21.20 con una formula studiata per sostituire Alessia Marcuzzi: una conduttrice per ogni puntata. Una formula alla Sanremo, diciamo. Per rappresentare le donne di oggi al meglio, che è un modo di vedere la formula; oppure che per sostituire ciclone-Marcuzzi occorre una squadra, che è un altro. E cioè: Elodie – la protagonista della puntata di stasera – Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocío Muñoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud. Le Iene: le 10 ... Leggi su iodonna (Di martedì 5 ottobre 2021) Magnetiche, impegnate, consapevoli di sé stesse e delle proprie scelte. Sono le 10 donne che quest’anno condurranno Le Iene, al fianco del veterano Nicola Savino e della graffiante Gialappa’s Band. Lo storico show firmato da Davide Parenti, torna infatti da questa sera su Italia1 alle 21.20 con una formula studiata per sostituire Alessia Marcuzzi: una conduttrice per ogni puntata. Una formula alla Sanremo, diciamo. Per rappresentare le donne di oggi al meglio, che è un modo di vedere la formula; oppure che per sostituire ciclone-Marcuzzi occorre una squadra, che è un altro. E cioè:– la protagonista della puntata di– Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocío Muñoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini,e Michela Giraud. Le Iene: le 10 ...

