Advertising

sportli26181512 : Semedo, muore la moglie: shock per Ronaldo e dedica social: Il campione ex Juve è rimasto sconvolto dalla notizia d… -

Ultime Notizie dalla rete : Semedo muore

Corriere dello Sport

Nulla può cancellare il dolore di mio fratello Josée di tutta la sua famiglia, ma siamo insieme, oggi come sempre, per affrontare questo momento molto difficile. Riposa in pace amica mio. Non ...Nulla può cancellare il dolore di mio fratello Josée di tutta la sua famiglia, ma siamo insieme, oggi come sempre, per affrontare questo momento molto difficile. Riposa in pace amica mio. Non ...Il campione ex Juve è rimasto sconvolto dalla notizia della morte di Soraia, moglie del calciatore del Vitória Setúbal: "Non ti dimenticherò" ...La giovane moglie di Semedo, uno trai migliori amici di CR7, è morta a causa delle complicazioni di un'infezione ...