Scende l' efficacia del vaccino Pfizer contro il Covid | dall' 88% al 47% in 6 mesi

Advertising

fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA Dopo gli studi su Israele, una nuova ricerca Usa ora conferma: l’efficacia della protezione di due… - callmefree1 : Vaccino Pfizer, efficacia contro infezione scende al 47% dopo 6 mesi - globalistIT : - ultimenews24 : L'efficacia del vaccino Pfizer contro il covid è diminuita nell'arco di 6 mesi, passando dall'88% registrato un mes… - palermomaniait : L'efficacia del vaccino Pfizer scende al 47% dopo 6 mesi - -

Ultime Notizie dalla rete : Scende efficacia

...4 milioni di cartelle cliniche elettroniche del sistema sanitario Kaiser Permanente Southern California (Kpsc) tra il 4 dicembre 2020 e l'8 agosto 2021, per valutare l'del vaccino Pfizer/......4 milioni di cartelle cliniche elettroniche del sistema sanitario Kaiser Permanente Southern California (Kpsc) tra il 4 dicembre 2020 e l'8 agosto 2021, per valutare l'del vaccino Pfizer/...Al nuovo punto stampa a Berna l’Ufsp aggiorna sulla situazione in Svizzera. I vaccini? “Ci sono ma non vengono utilizzati abbastanza” ...Tuttavia l'efficacia vaccino contro i ricoveri per tutte le varianti, inclusa Delta, è rimasta alta (al 90%) per almeno 6 mesi.