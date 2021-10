Rosa Perrotta: i segreti della sua gravidanza (Di martedì 5 ottobre 2021) L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi affermata influencer, racconta i dettagli della sua seconda dolce attesa l’ex tronista di Ued racconta la sua seconda gravidanzaDopo tanto mistero iniziale Rosa Perrotta a 4 mesi ha confermato la sua gravidanza. L’ex tronista di Uomini e Donne aspetta il suo secondo figlio che nascerà 40 giorni. In una serie di risposte su Instagram insieme al suo compagno Pietro, la giovane salernitana ha parlato di questa sua seconda esperienza spiegando le differenze e raccontando i dettagli… Vediamo insieme cosa ha svelato. Rosa Perrotta racconta la sua seconda gravidanza Rosa Perrotta tra circa un mese darà alla luce il suo secondo genito Mario Achille (questo il nome scelto ... Leggi su formatonews (Di martedì 5 ottobre 2021) L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi affermata influencer, racconta i dettaglisua seconda dolce attesa l’ex tronista di Ued racconta la sua secondaDopo tanto mistero inizialea 4 mesi ha confermato la sua. L’ex tronista di Uomini e Donne aspetta il suo secondo figlio che nascerà 40 giorni. In una serie di risposte su Instagram insieme al suo compagno Pietro, la giovane salernitana ha parlato di questa sua seconda esperienza spiegando le differenze e raccontando i dettagli… Vediamo insieme cosa ha svelato.racconta la sua secondatra circa un mese darà alla luce il suo secondo genito Mario Achille (questo il nome scelto ...

