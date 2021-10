PSG | se parte Mbappe pronto il sostituto | le sue parole

Leggi su rompipallone

(Di martedì 5 ottobre 2021) Il PSG guarda al futuro, se Kylianpartisse si punta ad Erling Haaland. Questa è la scelta di Leonardo che vuole assicurarsi il talento norvegese il prima possibile. Attenzione però, sull'assistito di Mino Raiola ci sarebbe anche il Real Madrid. A riportare la notizia è Nicolò Schira attraverso un tweet: #PSG's first choice as Kylian #Mbappè's replacement is Erling #Haaland. #Leonardo has already opened talks with his agent Mino #Raiola in the last weeks. The norvegian striker can leave #BVB this summer with the payment of the release clause (€75M). #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 5, 2021 Il giocatore del Borussia Dortmund, che lascerà il club tedesco dopo giugno 2022, ha una clausola rescissoria di 75 milioni di euro.