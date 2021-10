Pippo Franco e il falso green pass. Michetti (come al solito) non ne sa nulla (Di martedì 5 ottobre 2021) Permetteva la candidatura di personaggi con il tatuaggio delll'aquila con il fascio littorio sul braccio, permetteva anche la candidatura di candidati antisemiti e no - vax , poteva mai sapere ... Leggi su globalist (Di martedì 5 ottobre 2021) Permetteva la candidatura di personaggi con il tatuaggio delll'aquila con il fascio littorio sul braccio, permetteva anche la candidatura di candidati antisemiti e no - vax , poteva mai sapere ...

Advertising

Corriere : Pippo Franco denunciato perché circolava con un green pass falso - CarloCalenda : No Giorgio. Ma almeno ha governato. Michetti no. È una valutazione oggettiva. L’ho visto ai confronti. Dice idiozie… - lucianonobili : Il programma di Alemanno, il sostegno della Meloni, Pippo Franco in squadra e Il caffè con la Raggi. Aiutoooooo - polpetine : RT @Melaion: @HuffPostItalia Non l'ho mai pensata come Meluzzi, e mai votato a destra come Pippo Franco, ma è odioso il linciaggio mediatic… - anam_shivaja : RT @WCostituzione: Quindi l'unico nome che hanno fatto uscire è solo quello di Pippo Franco? Chi sono i protetti intoccabili? #Fuoriinomi #… -