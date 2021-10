Nobel per la Fisica 2021, la Sapienza celebra la vittoria di Giorgio Parisi: applauso interminabile e omaggio musicale con Chopin per lo scienziato (Di martedì 5 ottobre 2021) Un applauso interminabile con standing ovation ha accolto nell’aula magna dell’Università Sapienza di Roma Giorgio Parisi, vincitore del Nobel della Fisica 2021. Poi il saluto caloroso degli studenti: “Bella Giorgio!”, hanno gridato, mentre gli applausi continuavano a scrosciare. Quindi un omaggio in musica, con il pianoforte che ha suonato prima l’Inno di Mameli e poi “Notturno n.20 in do diesis minore”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Uncon standing ovation ha accolto nell’aula magna dell’Universitàdi Roma, vincitore deldella. Poi il saluto caloroso degli studenti: “Bella!”, hanno gridato, mentre gli applausi continuavano a scrosciare. Quindi unin musica, con il pianoforte che ha suonato prima l’Inno di Mameli e poi “Notturno n.20 in do diesis minore”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

