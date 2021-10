Milano, Feltri eletto consigliere sbotta: “Godo per flop Lega” (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma, 5 ott – Nel centrodestra non tira aria di collaborazione e tacito soccorso. Le frizioni tra Lega e Fratelli d’Italia stanno diventando crepe preoccupanti per la tenuta di una coalizione che resta in piedi a suon di guerre sotterranee. Prova ne sono le dichiarazioni al fulmicotone di Vittorio Feltri, eletto consigliere a Milano con 2.268 voti ottenuti. Feltri: “Il flop della Lega? Mi fa godere” L’ex direttore di Libero e capofila nella lista di FdI, può festeggiare ora il suo ingresso a Palazzo Marino. Lo fa però picchiando duro contro la Lega. “Fratelli d’Italia si trova davanti alla Lega: la cosa mi fa molto godere, è fonte di soddisfazione, non vedo il motivo di nasconderlo. Non ho niente contro Salvini, nulla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma, 5 ott – Nel centrodestra non tira aria di collaborazione e tacito soccorso. Le frizioni trae Fratelli d’Italia stanno diventando crepe preoccupanti per la tenuta di una coalizione che resta in piedi a suon di guerre sotterranee. Prova ne sono le dichiarazioni al fulmicotone di Vittoriocon 2.268 voti ottenuti.: “Ildella? Mi fa godere” L’ex direttore di Libero e capofila nella lista di FdI, può festeggiare ora il suo ingresso a Palazzo Marino. Lo fa però picchiando duro contro la. “Fratelli d’Italia si trova davanti alla: la cosa mi fa molto godere, è fonte di soddisfazione, non vedo il motivo di nasconderlo. Non ho niente contro Salvini, nulla ...

