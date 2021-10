Meteo martedì: forte perturbazione in transito sull’Italia, con temporali e nubifragi (Di martedì 5 ottobre 2021) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. La perturbazione responsabile di un lunedì molto perturbato su parte del Nord Italia si estenderà nelle 24 ore successive fino alle regioni meridionali, con un carico di piogge e temporali che localmente potranno risultare anche intensi. Il tempo migliorerà gradualmente al Centro-Nord con il subentro di schiarite graduali, anche se non dappertutto. Tra l’alta Val Padana e i settori alpini il tempo rimarrà instabile ed entro sera si andrà verso una nuova intensificazione delle precipitazioni, con coinvolgimento anche di parte della Liguria. La presenza di una saccatura di bassa pressione sulle regioni settentrionali sarà causa inoltre di una ventilazione sostenuta intorno allo Stivale, tra sudovest e sudest. Meteo ITALIA martedì 05 OTTOBRE. Nella notte l’intenso ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 ottobre 2021) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Laresponsabile di un lunedì molto perturbato su parte del Nord Italia si estenderà nelle 24 ore successive fino alle regioni meridionali, con un carico di piogge eche localmente potranno risultare anche intensi. Il tempo migliorerà gradualmente al Centro-Nord con il subentro di schiarite graduali, anche se non dappertutto. Tra l’alta Val Padana e i settori alpini il tempo rimarrà instabile ed entro sera si andrà verso una nuova intensificazione delle precipitazioni, con coinvolgimento anche di parte della Liguria. La presenza di una saccatura di bassa pressione sulle regioni settentrionali sarà causa inoltre di una ventilazione sostenuta intorno allo Stivale, tra sudovest e sudest.ITALIA05 OTTOBRE. Nella notte l’intenso ...

Advertising

Corriere : Milano temporali e rischio esondazioni Seveso e Lambro: allerta rossa dalla mezzanotte - sonoViolet : RT @ICPSMVenezia: #MAREA Sistema MOSE non attivo. Martedì 5 ottobre condizioni meteo in lieve miglioramento, si prevede un massimo di marea… - ilfaroonline : Meteo martedì: forte perturbazione in transito sull’Italia, con temporali e nubifragi - comunevenezia : RT @ICPSMVenezia: #MAREA Sistema MOSE non attivo. Martedì 5 ottobre condizioni meteo in lieve miglioramento, si prevede un massimo di marea… - RSD_studiodelta : ??? Previsioni #Meteo #ARPAE Emilia-Romagna di oggi, martedì 5 ottobre 2021 ?? -