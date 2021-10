Matthaus punge Boateng | «Qual è il suo ruolo? I bei tempi sono finiti»

(Di martedì 5 ottobre 2021) Lotharha parlato della carriera di Kevin Prince, le parole dell’ex centrocampista sul suonel club Interveuto ai microfoni di Sky Sport Deutschland, Lotharha commentato il momento che sta vivendo Kevin Prince. Le parole dell’ex centrocampista dell’Inter riprese da Itasportpress. «Onestamente non ho ancora capitoe sia il suonel club. Non comprendo se deve essere una guida in campo o nello spogliatoio. Bobic è molto legato a lui daidell’Eintracht Francoforte ma parliamo di quandoera ancora un grande giocatore, seppur un personaggio difficile. Ecco, quei, i bei». LE PAROLE SU ...

Matthaus punge Boateng: «Non capisco il suo ruolo, i bei tempi sono finiti»

