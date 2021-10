"Mattarella? Solo per caso...". Parisi, nelle ore del premio Nobel: Floris sconvolto in studio | Video (Di martedì 5 ottobre 2021) Ci mancava Solo lo sgarbo a Sergio Mattarella. La "folle giornata" di Giorgio Parisi, italiano premio Nobel per la fisica, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì rivela: "Un po' me l'aspettavo, qualche piccolo pensierino l'avevo fatto. Avevo già ricevuto il premio Wolf, che è l'anticamera del Nobel, quindi stamattina avevo tenuto vicini alla scrivania tutti i telefoni di casa". Quindi, la chiamata dell'annuncio. "Ho visto il numero svedese, ho pensato speriamo che non mi stiano facendo uno scherzo. Ma dopo un po' mi sembravano davvero convinti, ho parlato con un mio amico e me l'ha confermato". Premiato per le ricerche sulla "scala atomica" e la riduzione del caos all'ordine, ora il professor Parisi deve ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Ci mancavalo sgarbo a Sergio. La "folle giornata" di Giorgio, italianoper la fisica, in collegamento con Giovannia DiMartedì rivela: "Un po' me l'aspettavo, qualche piccolo pensierino l'avevo fatto. Avevo già ricevuto ilWolf, che è l'anticamera del, quindi stamattina avevo tenuto vicini alla scrivania tutti i telefoni di casa". Quindi, la chiamata dell'annuncio. "Ho visto il numero svedese, ho pensato speriamo che non mi stiano facendo uno scherzo. Ma dopo un po' mi sembravano davvero convinti, ho parlato con un mio amico e me l'ha confermato". Premiato per le ricerche sulla "scala atomica" e la riduzione del caos all'ordine, ora il professordeve ...

