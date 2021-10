Marta Vincenzi, l’ex sindaca di Genova ottiene l’affidamento ai servizi sociali. Patteggiò una condanna a tre anni per l’alluvione del 2011 (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha concesso l’affidamento ai servizi sociali a Marta Vincenzi, già sindaca del capoluogo ligure dal 2007 al 2012. A giugno 2020 l’ex prima cittadina aveva patteggiato una pena di tre anni per le sue responsabilità nell’alluvione che ha colpito la città nel 2011, costata la vita a sei donne, tra cui due bambine. Anche il sostituto procuratore generale, Enrico Zucca, ha dato parere favorevole a concederle la misura alternativa alla detenzione. Vincenzi era stata condannata in primo e in secondo grado a cinque anni per disastro colposo, omicidio colposo plurimo e falso, ma la Cassazione aveva rinviato il processo in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Tribunale di Sorveglianza diha concessoai, giàdel capoluogo ligure dal 2007 al 2012. A giugno 2020prima cittadina aveva patteggiato una pena di treper le sue responsabilità nelche ha colpito la città nel, costata la vita a sei donne, tra cui due bambine. Anche il sostituto procuratore generale, Enrico Zucca, ha dato parere favorevole a concederle la misura alternativa alla detenzione.era statata in primo e in secondo grado a cinqueper disastro colposo, omicidio colposo plurimo e falso, ma la Cassazione aveva rinviato il processo in ...

