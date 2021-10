Mancini e record di imbattibilità | «Vogliamo arrivare a dicembre 2022»

(Di martedì 5 ottobre 2021) “Luis Enrique ha detto che prima o poi l’Italia perderà una partita? Ha ragione, prima o poi capiterà ma noifino adel, anche se non sarà così semplice”. Lo ha detto Roberto, ct della Nazionale, parlando in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Nations League contro la Spagna a Milano. “Ma domani dobbiamo essere concentrati su questa partita perchèfare la finale a Milano”, ha aggiunto.

Così il ct della Nazionale, Roberto, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ... "Vogliamo vincere sempre e continuare a migliorare ildi 37 risultati utili consecutivi, ...... offensivi e bilanciati', ha detto ancora lo jesino, che punta aldi risultati utili ...è poi tornato a parlare dei giovani, e di chi lo abbia impressionato in questo inizio di stagione. '...Mercoledì la rivincita della semifinale degli Europei. Il c.t.: «Luis Enrique dice che prima o poi perderemo? È matematica, ma ci piacerebbe continuare la striscia positiva» ...Alla vigilia della semifinale tra Italia e Spagna di Nations League, in programma al Giuseppe Meazza di Milano alle 20:45, sono Roberto Mancini, il commissario tecnico della Nazionale, e ...