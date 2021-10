Maltempo | migliora la situazione al Nord Ora preoccupa il Po Allagamenti a Roma e Napoli

Advertising

TgLa7 : ??ALLERTA ROSSA??Non migliora la situazione in Liguria. Il forte temporale autorigenerante si è spostato verso est. N… - Ansa_Piemonte : Maltempo: migliora situazione Piemonte, ma è allerta dighe. Nell'Alessandrino evacuate 55 persone,19 bloccate da sm… - Italia_Notizie : Maltempo, piogge e allerta rossa in Piemonte: “Scuole chiuse ad Alessandria”. Liguria, migliora la situazione a Gen… - MarinaSoave7 : RT @TgLa7: ??ALLERTA ROSSA??Non migliora la situazione in Liguria. Il forte temporale autorigenerante si è spostato verso est. Nelle zone dov… - nervousfury : RT @TgLa7: ??ALLERTA ROSSA??Non migliora la situazione in Liguria. Il forte temporale autorigenerante si è spostato verso est. Nelle zone dov… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo migliora

ANSA Nuova Europa

Resta l'allerta rossa per ilin Piemonte , dopo le precipitazioni che ieri hanno creato disagi e allagamenti in gran ...invece la situazione in Liguria , dove la perturbazione che ha ...Ilsi sta spostando verso Sud, mentre in Liguria l'allerta meteo cesserà in anticipo, alle 10 di questa mattina, perchè la fase di acutosulla regione si è attenuata. Situazione in via di netto miglioramento anche in Piemonte e in Veneto , dove le condizioni meteo, e il livello del mare, non richiedono l'attivazione del ...CAMPANIA – Allerta meteo di colore giallo sulla Campania fino alle 6 di mercoledì. La perturbazione in atto ieri sulla Liguria, come riferito dalla Protezione civile della Regione Campania, ha raggiun ...In generale, dopo le forti precipitazioni, ora in attenuazione, è l'ondata di piena a tenere alto l'allerta. Forti disagi nella capitale e a Napoli ...