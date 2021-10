“Ma che fine ha fatto?”. Federica Panicucci assente a Mattino Cinque. E si scopre la verità (Di martedì 5 ottobre 2021) Il pubblico di Canale 5 è rimasto decisamente sorpreso da ciò che è successo nella mattinata di martedì 5 ottobre. Quando è iniziata la trasmissione ‘Mattino Cinque’ tutti si sono subito accorti di una situazione inedita, infatti non era presente Federica Panicucci. Un’assenza pesante e inaspettata, che ha fatto molto rumore. Alla conduzione del programma c’è infatti stato da solo Francesco Vecchi, che ha condotto in porto lo stesso con la sua comunque straordinaria professionalità. A proposito di Federica Panicucci, nelle scorse ore era arrivata una buona notizia per lei e la collega Barbara D’Urso. Il giornalista Giuseppe Candela ha annunciato che il ‘GF Vip 6’ sarà toccato come argomento da ‘Pomeriggio Cinque’ di Barbara D’Urso e da ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) Il pubblico di Canale 5 è rimasto decisamente sorpreso da ciò che è successo nella mattinata di martedì 5 ottobre. Quando è iniziata la trasmissione ‘’ tutti si sono subito accorti di una situazione inedita, infatti non era presente. Un’assenza pesante e inaspettata, che hamolto rumore. Alla conduzione del programma c’è infatti stato da solo Francesco Vecchi, che ha condotto in porto lo stesso con la sua comunque straordinaria professionalità. A proposito di, nelle scorse ore era arrivata una buona notizia per lei e la collega Barbara D’Urso. Il giornalista Giuseppe Candela ha annunciato che il ‘GF Vip 6’ sarà toccato come argomento da ‘Pomeriggio’ di Barbara D’Urso e da ...

Advertising

ZZiliani : Guardate la data: 13 maggio 2018. Sono trascorsi tre anni e mezzo, #Koulibaly (e #Osimhen e #Anguissa e #Bakaioko e… - raffaellapaita : Ecco la fine dei banchi a rotelle di Conte e Arcuri. Inutilizzabili e incompatibili con norme antincendio. Una pres… - lorepregliasco : Se Damilano e Calenda non sfondano o deludono, per il centrodestra alla fine non c'è una 'linea' vincente che esce… - jacopo_frz : @FFunesto @marifcinter Ronaldo sarebbe andato via a fine anno per scadenza di contratto. Visto che poi non voleva r… - ornella47381466 : RT @gioveron: Certo che Salvini ha preso una bella sleppa eh? Forte forte ma forte de che? Gli italiani non sono così scemi alla fine. -