(Di martedì 5 ottobre 2021) AGI - 'Vaccinare' lecontro la penetrazione della criminalità invece che sottrarle agli imprenditori, costruendo una 'sinergia' tra magistratura e università da un lato e magistratura, università e prefetti dall'altro. E' il tema del corso di formazione che si apre questa settimana, a partire da domani 6 ottobre e fino a venerdì 8 ottobre, al complesso monumentale dello Steri a Palermo, dove 80 magistrati e 50 studenti saranno impegnati nella tre giorni: "Prevenire il condizionamento criminale dell'economia: dal modello ablatorio al controllo terapeutico delle aziende". "Il corso è intitolato a Paolo Borsellino - spiega all'AGI Costantino Visconti, docente ordinario di Diritto Penale ed esperto formatore del corso - e non accade spesso che la magistratura, tradizionalmente gelosa della propria indipendenza, si apra all'Università, e, in questo caso, ...

Agenzia_Italia : 'L'interdittiva alle imprese minacciate dalla mafia diventi l'extrema ratio' - sulsitodisimone : 'L'interdittiva alle imprese minacciate dalla mafia diventi l'extrema ratio' -

Ultime Notizie dalla rete : interdittiva alle

AGI - Agenzia Italia

Dal contrabbandoestorsioni, passando per appalti e droga. Essere parenti di un boss non ... Tra le "mansioni" messe a fuoco negli accertamenti sfociati nell', affiora l'essersi ...... prima dello stop alla loro pubblicazione i sondaggi ufficiali realizzati in meritoelezioni ... A causa delle voci su un'antimafia che avrebbe colpito un'azienda del gruppo industriale ...A Palermo il percorso "sinergico" tra Università, prefetti, investigatori e amministrazione della giustizia: 80 magistrati a lezione.Disagi in vista per la città di Belpasso per il servizio di raccolta rifiuti. Sulla questione si è svolta lunedì mattina al comune una riunione tra il sindacato Uil Trasporti, una rappresentanza di la ...