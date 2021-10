La più votata dai romani è Rachele Mussolini. La nipote del Duce in testa con 4900 preferenze (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma, 5 ott — Lo spoglio capitolino procede a rilento, ma è ormai chiaro che lo scettro delle preferenze va consegnato al consigliere uscente di Fratelli d’Italia Rachele Mussolini, candidata anche quest’anno nella lista del partito di Giorgia Meloni. Fino ad ora la Mussolini ha totalizzato (dato parziale, ricordiamo) quasi 4.900 voti risultando così la più indicata sulle schede elettorali della Capitale, davanti a Maurizio Veloccia e Sabrina Alfonsi del Pd. Un bello stacco dal risultato ottenuto nel 2016, quando era stata eletta nella lista della Leader di FdI con 657 preferenze. Leggi anche: Posta il simbolo del Msi. E Facebook banna la nipote del Duce Rachele Mussolini è Miss preferenze Rachele è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma, 5 ott — Lo spoglio capitolino procede a rilento, ma è ormai chiaro che lo scettro delleva consegnato al consigliere uscente di Fratelli d’Italia, candidata anche quest’anno nella lista del partito di Giorgia Meloni. Fino ad ora laha totalizzato (dato parziale, ricordiamo) quasi 4.900 voti risultando così la più indicata sulle schede elettorali della Capitale, davanti a Maurizio Veloccia e Sabrina Alfonsi del Pd. Un bello stacco dal risultato ottenuto nel 2016, quando era stata eletta nella lista della Leader di FdI con 657. Leggi anche: Posta il simbolo del Msi. E Facebook banna ladelè Missè ...

Ultime Notizie dalla rete : più votata Elezioni in Brianza, Fabrizio Sala: "Quando il centrodestra è unito vince" Ottimo anche il risultato di Forza Italia che a Limbiate è stata la seconda lista più votata dopo la civica con il 17% dei consensi". Redazione online ...

Elezioni Melito. Rocco Marrone il più votato in città con oltre 1000 preferenze, poi Guarino e Bortone Marrone fermo a 4.806 (26,23%) LE LISTE PIU' VOTATE La lista più votata è stata il Pd con 1.657 preferenze, poi Melito Più a sostegno di Mottola con 1534 voti. Terza lista più votata è Pensiero ...

