Katia Ricciarelli e Giucas Casella a letto insieme? La bomba | “Quella notte…”

Durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip Giucas Casella si è lasciato scappare una notizia bomba che riguarda un possibile flirt avuto con Katia Ricciarelli. L'illusionista ha fatto coming out in diretta e, subito dopo, ha rivelato una cosa inaspettata inerente una presunta notte di passione intercorsa tra lui e la cantante lirica. Le confessioni di Giucas Casella Giucas Casella e Katia Ricciarelli sono stati a letto insieme? Questa è la domanda che molti telespettatori del GF Vip si stanno chiedendo in queste ore. Durante la messa in onda del 4 ottobre, infatti, l'illusionista ha parlato della sua vita sentimentale, ammettendo di aver avuto dei rapporti ...

