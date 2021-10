Gp Turchia 2021: orari e dove vederlo in TV (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Gp di Turchia 2021 sarà il sedicesimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno. Il tracciato si appresta dunque a scrivere un’altra pagina della storia del motorsport. Ferrari: la curiosa lettera del Governo italiano Gp Turchia 2021: chi è il favorito? Dopo l’emozionante finale del Gran Premio di Russia, la F1 è pronta a riaccendere i motori in occasione del Gran Premio della Turchia. Nella stagione precedente, su questo tracciato, Lewis Hamilton ottenne la vittoria che decretò il suo settimo titolo mondiale, eguagliando Michael Schumacher. Questa volta, il britannico è in piena lotta con Max Verstappen. Sono due i punti di vantaggio del pilota Mercedes sull’olandese, desideroso di riprendersi subito la vetta della classifica. Tema importante è anche la battaglia per il terzo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Gp disarà il sedicesimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno. Il tracciato si appresta dunque a scrivere un’altra pagina della storia del motorsport. Ferrari: la curiosa lettera del Governo italiano Gp: chi è il favorito? Dopo l’emozionante finale del Gran Premio di Russia, la F1 è pronta a riaccendere i motori in occasione del Gran Premio della. Nella stagione precedente, su questo tracciato, Lewis Hamilton ottenne la vittoria che decretò il suo settimo titolo mondiale, eguagliando Michael Schumacher. Questa volta, il britannico è in piena lotta con Max Verstappen. Sono due i punti di vantaggio del pilota Mercedes sull’olandese, desideroso di riprendersi subito la vetta della classifica. Tema importante è anche la battaglia per il terzo ...

