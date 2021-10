Governo, Draghi: “Legge delega non è ultima parola sulla riforma del fisco. Catasto? Ci vorranno 5 anni e nessuno pagherà di più” (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Consiglio dei ministri oggi ha approvato la Legge delega di riforma del fisco che contiene, tra l’altro la riforma del Catasto e rimodulazione dell’Iva. L’approvazione in Consiglio dei ministri è avvenuta con l’assenza dei ministri della Lega. Il premier, Mario Draghi, ha spiegato in conferenza stampa come si tratti di “una Legge delega, quindi generale, che andrà riempita di contenuti attraverso i decreti delegati”. “Servirà formare una commissione” e “per l’esercizio della delega ci saranno 18 mesi”. Altro chiarimento non di poco conto: “Sui decreti delegati ci saranno ulteriori confronti in Consiglio dei ministri. La Legge delega non è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Consiglio dei ministri oggi ha approvato ladidelche contiene, tra l’altro ladele rimodulazione dell’Iva. L’approvazione in Consiglio dei ministri è avvenuta con l’assenza dei ministri della Lega. Il premier, Mario, ha spiegato in conferenza stampa come si tratti di “una, quindi generale, che andrà riempita di contenuti attraverso i decretiti”. “Servirà formare una commissione” e “per l’esercizio dellaci saranno 18 mesi”. Altro chiarimento non di poco conto: “Sui decretiti ci saranno ulteriori confronti in Consiglio dei ministri. Lanon è ...

