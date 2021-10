Ginter, l’Inter ti punta. Intanto Cassano non le manda a dire (Di martedì 5 ottobre 2021) l’Inter vuole Matthias Ginter, che arriverebbe a parametro 0. Difensore roccioso, con una storia romantica e di riscatto alle spalle Quello di Matthias Ginter, difensore tedesco in forza al Borussia Mönchengladbach, è un profilo su cui l’Inter si è fiondata da diverso tempo. A darne conferma, peraltro, è anche il tabloid Bild, con origine proprio in Germania. I nerazzurri vedono in Ginter le caratteristiche perfette per rafforzare la loro difesa e a dirla tutta sono anche molto fortunati. Sì perché a giugno 2022 il difensore tedesco andrà in scadenza di contratto. Inoltre il Borussia Mönchengladbach sta attraversando un periodo non proprio florido, dovendo affrontare le difficoltà economiche causate dalla pandemia. Una congiunzione perfetta per il club di Milano, che potrebbe quindi riuscire ... Leggi su zon (Di martedì 5 ottobre 2021)vuole Matthias, che arriverebbe a parametro 0. Difensore roccioso, con una storia romantica e di riscatto alle spalle Quello di Matthias, difensore tedesco in forza al Borussia Mönchengladbach, è un profilo su cuisi è fiondata da diverso tempo. A darne conferma, peraltro, è anche il tabloid Bild, con origine proprio in Germania. I nerazzurri vedono inle caratteristiche perfette per rafforzare la loro difesa e a dirla tutta sono anche molto fortunati. Sì perché a giugno 2022 il difensore tedesco andrà in scadenza di contratto. Inoltre il Borussia Mönchengladbach sta attraversando un periodo non proprio florido, dovendo affrontare le difficoltà economiche causate dalla pandemia. Una congiunzione perfetta per il club di Milano, che potrebbe quindi riuscire ...

Advertising

vivoperlinter : #Mercato, #Inter: il 'colpo' a 0 potrebbe essere #Ginter del @borussia? I dettagli - SpazioInter : L'Inter fa sul serio per il difensore tedesco: può arrivare a parametro zero - - mass_aita : *Ginter accostato all'inter per la stagione 2021-2022 a parametro zero* *Noi, poveri illusi interisti, contenti per… - SpazioInter : L'Inter mette gli occhi su Ginter: i dettagli - - ParmeshSriv : RT @RiccardoDanna1: L'#Inter ha messo gli occhi su #Leno per gennaio, ma #Onana rimane il preferito. Interesse anche per #Ginter, difensor… -

Ultime Notizie dalla rete : Ginter l’Inter Mercato: Ginter si libera a zero. L'Inter affonda il colpo? Inter Dipendenza