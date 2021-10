Ginnastica | Mondiali 2021 | le convocate dell’Italia Le D’Amato rivedono il Giappone | Iorio e Carofiglio tornano in azzurro

Advertising

WAGgymnast : sto facendo troppi sogni sulla ginnastica MA ho sognato che nella squadra dei mondiali di olimpionica c’era solo A… - tripps42 : Mondiali di ginnastica artistica 18-24 ottobre: lunedì 18: ora italiana 4:30 qualificazioni femminile mercoledì 20… - zazoomblog : Ginnastica artistica Mondiali 2021: quando gareggia l’Italia? Serve la sveglia per le donne. Date programma orari -… - zazoomblog : Ginnastica artistica Mondiali 2021: attrezzi di marca Taishan poco impiegata. Il libero si tinge di blu -… -

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica Mondiali

OA Sport

...trovandolo un po' sovrappeso e non esattamente agilissimo lo indirizza alla pratica di, ... L'obiettivo è qualificarsi per idel Cile dell'estate successiva. Sarà una delle esperienze ...Quando mancano tre settimane all'evento, inizia a crescere l'attesa per conoscere i convocati delle varie Nazionali e per analizzare il listone con tutti i partecipanti (la FIG dovrebbe comunicarlo la ...La FIG ha pubblicato l'attesissimo listone dei partecipanti ai Mondiali 2021 di ginnastica artistica, in programma a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. I Direttori Tecnici delle varie Naziona ...Tre settimane di ginnastica in tutte le sue forme. Pesaro è stata la capitale per quasi un mese di una disciplina che sta prendendo sempre più quota. A portare in città tre competizioni di alto livell ...