Ghandi italiani

(Di martedì 5 ottobre 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 41 di Vanity Fair in edicola fino al 12 ottobre 2021 «Anche oggi l’Italia vive uno di questi periodi di trapasso nei quali la funzione dei giudici, meglio che quella di difendere una legalità decrepita, è quella di creare gradualmente la nuova legalità promessa dalla Costituzione… Vorrei signori Giudici che voi sentiste con quale ansia migliaia di persone in tutta Italia attendono che voi decidiate con giustizia, che vuol dire anche con indipendenza e con coraggio… E che la vostra sia una sentenza che apra il cuore della speranza, non una sentenza che ribadisca la disperazione». Queste frasi non le ha dette Roberto Saviano a proposito di Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace indicato dieci anni fa dalla City Mayors Foundation come uno dei tre migliori sindaci del mondo per il suo esperimento sociale di accoglienza e solidarietà, ora condannato a tredici anni e due mesi di carcere. Le scrisse Piero Calamandrei nel 1956, nella sua celebre arringa in difesa del poeta Danilo Dolci, chiamato il Gandhi italiano per gli scioperi della fame e le proteste non violente contro la mafia, la disoccupazione, l’analfabetismo. Quando Danilo Dolci fu arrestato per istigazione alla disobbedienza e invasione di terreni (incolti), il grande giurista Piero Calamandrei, che la Costituzione aveva contribuito a scriverla, volle difenderlo personalmente: «Le leggi sono vive perché dentro queste formule bisogna far circolare il pensiero del nostro tempo, lasciarci entrare l’aria che respiriamo, metterci dentro i nostri propositi, le nostre speranze, il nostro sangue, il nostro pianto. Altrimenti, le leggi non restano che formule vuote…». Alla fine Danilo Dolci fu condannato a 50 giorni di carcere. Dieci anni dopo, l’Accademia dei Lincei gli conferì la medaglia d’oro per la sua opera di diffusione dei valori umanitari e culturali e vent’anni dopo ricevette in India il Premio Internazionale Gandhi per l’approfondimento dei valori rivoluzionari non violenti. Non sappiamo cosa sarà di Mimmo Lucano, ma la sentenza di Locri manda un messaggio inquietante.