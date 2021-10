GFVip, ecco perché Sonia Bruganelli porta i figli in studio. E da Bonolis arriva un pronostico (Di martedì 5 ottobre 2021) Lingua tagliente e spirito combattivo , Sonia Bruganelli si conferma una novità incisiva per la nuova edizione del GF Vip in corso. Un volto che in pochi sono abituati a vedere in prima linea perchè ... Leggi su leggo (Di martedì 5 ottobre 2021) Lingua tagliente e spirito combattivo ,si conferma una novità incisiva per la nuova edizione del GF Vip in corso. Un volto che in pochi sono abituati a vedere in prima linea perchè ...

Advertising

GrandeFratello : Il fuoco non si nasconde più sotto alla cenere... imperversa! Ecco cosa vedremo nella bollente puntata di stasera d… - Salvitus1 : RT @Sunflow89260744: Samy non è simpatico, non è manco divertente, cerca la clippi, ma deve essere salvato. Perchè? se non fosse stato egiz… - saggioilmatto : RT @Sunflow89260744: Samy non è simpatico, non è manco divertente, cerca la clippi, ma deve essere salvato. Perchè? se non fosse stato egiz… - Sunflow89260744 : Samy non è simpatico, non è manco divertente, cerca la clippi, ma deve essere salvato. Perchè? se non fosse stato e… - BITCHYFit : Ascolti 4 ottobre, ecco quanto ha fatto la settima puntata del Grande Fratello Vip -