George Clooney | risate con Ben Affleck e abbracci con Amal sul red carpet

Advertising

raimovie : Alle 21.10 'La sottile linea rossa' di Terence Malick con Sean Penn, John Travolta, Jim Caviezel, George Clooney, W… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Flash: George Clooney rivela il motivo dell’assenza del suo Batman. Ed è tristissimo… - BestMovieItalia : The Flash: George Clooney rivela il motivo dell'assenza del suo Batman. Ed è tristissimo - - auanasghens : @andrea_cairo @bettasanlazzaro @CarloCalenda Ed io assomiglio a George Clooney… - marcoapostoli : RT @raimovie: Alle 21.10 'La sottile linea rossa' di Terence Malick con Sean Penn, John Travolta, Jim Caviezel, George Clooney, Woody Harre… -

Ultime Notizie dalla rete : George Clooney

Vanity Fair Italia

Gag e risate con l'amico Ben Affleck e teneri abbracci e sguardi innamorati con la moglie Amal Alamuddin.sfila così a Los Angeles alla prima di 'The Tender Bar', film di cui è regista. Intervistato da '! News Daily Pop la star hollywoodiana ha raccontato alcuni aneddoti sui suoi gemelli di ...Reilly,, John Travolta e John Savage. Il film, basato sull'omonimo romanzo di James Jones, ricevette sette nomination agli Oscar, mentre Malick si aggiudicò l'Orso d'Oro al Festival di ...Alla première di "The Tender Bar" l'attore e regista racconta aneddoti sui figli: "Sono bilingue, parlano perfettamente l'italiano" ...Da Jennifer Lopez a George Clooney. Lui è l’uomo più cercato del momento, io lo sono stato due volte in passato: troppa sensualità e fascino, non saremmo sopportabili. Dopo aver sfilato sui red carpet ...