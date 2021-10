Energia | Vito Grassi Confindustria | Italia Hub dell’idrogeno? Serve una strategia nazionale che superi gli approcci ideologici

(Di martedì 5 ottobre 2021) “Per fare dell’un ‘centro’occorre unaenergeticache abbia caratteristiche di flessibilità e adattabilità e chebasati sui diversi ‘colori’ del vettore, puntando piuttosto sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Incentivare solo l’idrogeno verde, che realisticamente richiederà ancora anni per le applicazioni su scala commerciale, rischia di spingere l’industriana in una direzione difficile, dove partiamo senza grandi vantaggi competitivi”. Ad affermarlo è il vicepresidente die Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e perle Politiche di Coesione Territoriale,, ...

Graded, società napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi, raccoglie la sfida che ...di idrogeno a bassa pressione attraverso un serbatoio ad idruri metallici e la produzione di... Due impianti pilota per la produzione di idrogeno verde da sviluppare all'interno di altrettanti progetti di ricerca: uno avviato in Campania a Castel Volturno, in collaborazione con il Dipartimento d ...