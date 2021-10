Elezioni a Roma, Di Battista a Raggi: “Grazie per i no urlati al sistema di potere marcio” (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – “Grazie di cuore Virginia”. Alessandro Di Battista ringrazia Virginia Raggi, sindaco uscente di Roma, dopo il risultato negativo nelle Elezioni comunali 2021. L’esponente del M5S chiude al quarto posto tra i principali candidati, lontana da Enrico Michetti e Roberto Gualtieri approdati al ballottaggio. “Grazie per la dignità, per l’impegno. Grazie per quei no coRaggiosi. Certi no urlati ad un sistema di potere marcio ti hanno tolto il sonno lo so. Ma non ti hanno tolto credibilità. Perlomeno è ciò che penso io”, scrive Di Battista su Facebook. “In bocca al lupo a Michetti e Gualtieri. Uno dei due sarà il prossimo sindaco della mia città. Ebbene ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 ottobre 2021)– “di cuore Virginia”. Alessandro Diringrazia Virginia, sindaco uscente di, dopo il risultato negativo nellecomunali 2021. L’esponente del M5S chiude al quarto posto tra i principali candidati, lontana da Enrico Michetti e Roberto Gualtieri approdati al ballottaggio. “per la dignità, per l’impegno.per quei no coosi. Certi noad unditi hanno tolto il sonno lo so. Ma non ti hanno tolto credibilità. Perlomeno è ciò che penso io”, scrive Disu Facebook. “In bocca al lupo a Michetti e Gualtieri. Uno dei due sarà il prossimo sindaco della mia città. Ebbene ...

Advertising

aldotorchiaro : A Roma lista #M5S prende 11.7%, mentre Azione+ItaliaViva unite nella civica il 17%. Esiste un polo riformista desti… - fattoquotidiano : Elezioni comunali Roma, “Ciao Virgì”: il tweet sfottò di Fratelli d’Italia a Virginia Raggi cancellato dopo le prim… - ilfoglio_it : 'Non faremo apparentamenti né alleanze. Abbiamo dimostrato che esiste un'area di riformismo pragmatica. È un risult… - ilfaroonline : Elezioni a Roma, Di Battista a Raggi: “Grazie per i no urlati al sistema di potere marcio” - SalvoOlivo : RT @AlterThink_: “Pubblico è meglio” urla la politica (non solo romana). È un peccato che si sia persa un’altra occasione per cambiare lo… -