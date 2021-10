Delega fiscale, ecco la riforma varata dal Cdm (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio, Mario Draghi, e del ministro dell`Economia e delle Finanze, Daniele Franco, ha approvato il disegno di legge Delega per la revisione del sistema fiscale. Sono quattro i principi cardine che guidano la riforma: 1. lo stimolo alla crescita economica attraverso una maggiore efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui fattori di produzione; 2. la razionalizzazione e semplificazione del sistema anche attraverso la riduzione degli adempimenti e l`eliminazione dei micro-tributi; 3. la progressività del sistema, che va preservata, seguendo i dettami della Costituzione che richiamano un principio generale di giustizia e di equità; 4. il contrasto all`evasione e all`elusione fiscale.In particolare, il disegno ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio, Mario Draghi, e del ministro dell`Economia e delle Finanze, Daniele Franco, ha approvato il disegno di leggeper la revisione del sistema. Sono quattro i principi cardine che guidano la: 1. lo stimolo alla crescita economica attraverso una maggiore efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del caricosui fattori di produzione; 2. la razionalizzazione e semplificazione del sistema anche attraverso la riduzione degli adempimenti e l`eliminazione dei micro-tributi; 3. la progressività del sistema, che va preservata, seguendo i dettami della Costituzione che richiamano un principio generale di giustizia e di equità; 4. il contrasto all`evasione e all`elusione.In particolare, il disegno ...

