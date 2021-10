Dave Gahan & Soulsavers, in uscita l’album Imposter: la tracklist [VIDEO] (Di martedì 5 ottobre 2021) A sei anni dal loro ultimo progetto comune, Dave Gahan torna con i Soulsavers per un album di cover. Disponibile il singolo dall’8 ottobre Uscirà il 12 novembre, il nuovo album di cover Imposter di Dave Gahan & Soulsavers. Famoso per essere membro dei Depeche Mode, il cantautore britannico è stato inserito nel 2020 nella Rock and Roll Hall of Fame. Il nuovo disco sarà composto di 12 brani che spaziano attraverso generi musicali e momenti diversi con cover di artisti del calibro di Neil Young, Bob Dylan, PJ Harvey, Charlie Chaplin, Cat Power e Mark Lanegan. Il primo singolo estratto sarà Metal Heart, un brano del 1998 che è stato scritto da Chan Marshall (Cat Power), e sarà disponibile in digitale a partire da venerdì 8 ... Leggi su lopinionista (Di martedì 5 ottobre 2021) A sei anni dal loro ultimo progetto comune,torna con iper un album di cover. Disponibile il singolo dall’8 ottobre Uscirà il 12 novembre, il nuovo album di coverdi. Famoso per essere membro dei Depeche Mode, il cantautore britannico è stato inserito nel 2020 nella Rock and Roll Hall of Fame. Il nuovo disco sarà composto di 12 brani che spaziano attraverso generi musicali e momenti diversi con cover di artisti del calibro di Neil Young, Bob Dylan, PJ Harvey, Charlie Chaplin, Cat Power e Mark Lanegan. Il primo singolo estratto sarà Metal Heart, un brano del 1998 che è stato scritto da Chan Marshall (Cat Power), e sarà disponibile in digitale a partire da venerdì 8 ...

Advertising

ilcibicida : Ci sarà un terzo capitolo per #DaveGahan e #Soulsavers ? - solospettacolo : Dave Gahan & Soulsavers, 12/11 il nuovo album Imposter - isidorotricaric : Grande ritorno di #DaveGahan - MargheSimonetti : RT @RockRebelMag: #DaveGahanandSoulsavers: a novembre esce #Imposter, il nuovo album del progetto del frontman dei #DepecheMode #DaveGahan… - paipax : @MetaErmal Foto di The imposter nuovo album di Dave Gahan... Per me può restare così ancora un po -