Continua il momento d’oro di Lorenzo Lucca: eletto miglior giocatore del mese dall’AIC (Di martedì 5 ottobre 2021) Il momento d’oro di Lorenzo Lucca, bomber del Pisa, prosegue. L’AIC ha infatti deciso di premiarlo come calciatore del mese di settembre. Ecco la nota: “Lorenzo Lucca ha 21 anni, è alto due metri e uno, gioca centravanti ed è capocannoniere della Serie B. Forse non vi serve molto altro, oltre queste poche informazioni, per appassionarvi a lui, pur senza aver visto neanche un minuto di una sua partita. A settembre ha segnato 3 gol in 4 partite e ha vinto il premio Calciatore AIC di settembre di Serie B, superando nelle votazioni Di Mariano, Partipilo e Gori. In queste settimane il nome di Lucca è sulla bocca di tutti, compresa quella del CT Roberto Mancini: «Lucca è forte, ma c’è un problema di concomitanza con l’Under 21 che deve ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 ottobre 2021) Ildi, bomber del Pisa, prosegue. L’AIC ha infatti deciso di premiarlo come calciatore deldi settembre. Ecco la nota: “ha 21 anni, è alto due metri e uno, gioca centravanti ed è capocannoniere della Serie B. Forse non vi serve molto altro, oltre queste poche informazioni, per appassionarvi a lui, pur senza aver visto neanche un minuto di una sua partita. A settembre ha segnato 3 gol in 4 partite e ha vinto il premio Calciatore AIC di settembre di Serie B, superando nelle votazioni Di Mariano, Partipilo e Gori. In queste settimane il nome diè sulla bocca di tutti, compresa quella del CT Roberto Mancini: «è forte, ma c’è un problema di concomitanza con l’Under 21 che deve ...

